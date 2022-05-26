Генсек НАТО закликав союзників підготуватися до тривалої війни в України

Він зазначив, що за 13 тижнів війни Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки, а очільник Кремля Володимир Путін не зміг здійснити свій задум про швидке захоплення. Водночас Україна довела свою готовність і спроможність чинити опір.

Столтенберг закликав союзників бути готовими до того, що війна буде тривалою, тому Україна потребуватиме довгострокової підтримки.

"Перше завдання НАТО - допомогти надати підтримку, і в довгостроковій перспективі. Тому я звертаюся до союзників з проханням поповнити запаси. Бо це все більше і більше війна виснаження", - сказав він.

Генсек також знову нагадав, що НАТО не є стороною конфлікту і прагне не допустити ескалації.