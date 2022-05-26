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Генсек НАТО закликав союзників підготуватися до тривалої війни в України

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Війна Росії проти України перейшла в стадію виснаження, тому терміни її закінчення спрогнозувати складно. У зв'язку з цим країни НАТО повинні бути готовими до тривалої підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга польському виданню Rzeczpospolita.

Він зазначив, що за 13 тижнів війни Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки, а очільник Кремля Володимир Путін не зміг здійснити свій задум про швидке захоплення. Водночас Україна довела свою готовність і спроможність чинити опір.

Столтенберг закликав союзників бути готовими до того, що війна буде тривалою, тому Україна потребуватиме довгострокової підтримки.

"Перше завдання НАТО - допомогти надати підтримку, і в довгостроковій перспективі. Тому я звертаюся до союзників з проханням поповнити запаси. Бо це все більше і більше війна виснаження", - сказав він.

Генсек також знову нагадав, що НАТО не є стороною конфлікту і прагне не допустити ескалації.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО порадив членам альянсу не торгувати безпекою задля економічних вигод.

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Війна Росії проти УкраїниНАТОЄнс Столтенберг