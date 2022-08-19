Генсек НАТО присоединится к саммиту Крымской платформы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу альянса.

Саммит пройдет в виртуальном формате. Выступление Столтенберга запланировано на 14:50 по киевскому времени. Речь генсека также будут транслировать на официальном сайте НАТО.

Стоит отметить, что в прошлом году на саммите Крымской платформы НАТО представлял заместитель генсека Мирча Джоанэ. Он посещал Киев лично.