Генсек НАТО присоединится к саммиту Крымской платформы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу альянса.
Саммит пройдет в виртуальном формате. Выступление Столтенберга запланировано на 14:50 по киевскому времени. Речь генсека также будут транслировать на официальном сайте НАТО.
Стоит отметить, что в прошлом году на саммите Крымской платформы НАТО представлял заместитель генсека Мирча Джоанэ. Он посещал Киев лично.
Напомним, что в этом году саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в онлайн-формате.
Свое участие уже подтвердили три лидера из стран G7, а именно канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и глава правительства Японии Фумио Кисида.
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