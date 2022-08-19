Генсек НАТО приєднається до саміту Кримської платформи

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу альянсу.

Саміт пройде у віртуальному форматі. Виступ Столтенберга запланований на 14:50 за київським часом. Промову генсека також будуть транслювати на офіційному сайті НАТО.

Варто зазначити, що того року на саміті Кримської платформи НАТО представляв заступник генсека Мірча Джоане. Він відвідував Київ особисто.