Генсек НАТО поздравил Украину, процитировав стих Тараса Шевченко

"В День Независимости Украины я отдаю дань уважения храбрым украинским женщинам и мужчинам, которые борются за свою свободу и свою страну. НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на Альянс всегда. Украина победит!"- заявил генсек.

В своем поздравлении Столтенберг процитировал стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко под названием "Та не однаково мені".

"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...Ох, не однаково мені", - цитирует стихотворение генсек НАТО.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости, заверив украинцев в поддержке.

Добавим, с речью выступил и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что война закончится лишь победой Украины.

Почему сильная Украина всегда пугала Россию и как, став нацией, украинцам еще придется строить государство - читайте в редакционной колонке РБК-Украина к 31-й годовщине независимости страны.