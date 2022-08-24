Генсек НАТО поздравил Украину, процитировав стих Тараса Шевченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оригинально поздравил украинцев с Днем Независимости. В своей речи он процитировал стихотворение Тараса Шевченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Столтенберга в Twitter.
"В День Независимости Украины я отдаю дань уважения храбрым украинским женщинам и мужчинам, которые борются за свою свободу и свою страну. НАТО поддерживает Украину с момента ее независимости, и вы можете продолжать рассчитывать на Альянс всегда. Украина победит!"- заявил генсек.
В своем поздравлении Столтенберг процитировал стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко под названием "Та не однаково мені".
"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...Ох, не однаково мені", - цитирует стихотворение генсек НАТО.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости, заверив украинцев в поддержке.
Добавим, с речью выступил и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что война закончится лишь победой Украины.
Почему сильная Украина всегда пугала Россию и как, став нацией, украинцам еще придется строить государство - читайте в редакционной колонке РБК-Украина к 31-й годовщине независимости страны.
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