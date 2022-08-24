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Генсек НАТО привітав Україну, зацитувавши вірш Тараса Шевченка

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оригінально привітав українців з Днем Незалежності. У своїй промові він процитував вірш Тараса Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Столтенберга у Twitter.

"У День Незалежності України я віддаю шану хоробрим українським жінкам і чоловікам, які борються за свою свободу та свою країну. НАТО підтримує Україну з моменту її незалежності, і ви можете продовжувати розраховувати на Альянс завжди.Україна переможе!" - заявив генсек.

У своєму привітанні Столтенберг процитував вірш українського поета Тараса Шевченка під назвою "Та не однаково мені".

"Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять...Ох, не однаково мені", - цитує вірш генсек НАТО.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності, завіривши українців у підтримці.

Додамо, з промовою вже виступив і президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що війна закінчиться лише перемогою України.

Чому сильна Україна завжди лякала Росію і як, ставши нацією, українцям ще доведеться будувати державу - читайте в редакційній колонці РБК-Україна до 31-ї річниці Незалежності країни.

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НАТОЄнс СтолтенбергДень незалежності України