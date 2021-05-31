Генсек НАТО о планах России создать новые военные соединения: мы готовы защищать союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на планы России создать на западной границе около 20 новых военных соединений . Столтенберг предупредил, что НАТО готово защищать своих союзников.

Об этом речь шла на онлайн-брифинге генсека НАТО для прессы в Брюсселе.

"То, что мы видим - это модель поведения РФ, в рамках которой Россия в последние годы мощно инвестирует в новые военные возможности. Но не только это. Россия оказалась готовой применить военную силу против соседей", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на Донбассе и востоке Украины.

"Это одна из причин, почему НАТО в последние годы повысило готовность наших сил... Мы демонстрируем нашу готовность защищать наших союзников, также проводя совместные учения. Но все, что мы делаем, делается ради обороны", - заявил генсек НАТО.