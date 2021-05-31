Генсек НАТО про плани Росії створити нові військові з'єднання: ми готові захищати союзників

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на плани Росії створити на західному кордоні близько 20 нових військових з'єднань . Столтенберг попередив, що НАТО готове захищати своїх союзників.

Про це йшлося на онлайн-брифінгу генсека НАТО для преси в Брюсселі.

"Те, що ми бачимо - це модель поведінки РФ, в рамках якої Росія в останні роки потужно інвестувала в нові військові можливості. Але не тільки це. Росія виявилася готовою застосувати військову силу проти сусідів", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі та сході України.

"Це одна з причин, чому НАТО в останні роки підвищило готовність наших сил... Ми демонструємо нашу готовність захищати наших союзників, також проводячи спільні навчання. Але все, що ми робимо, робиться заради оборони", - заявив генсек НАТО.