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Генсек НАТО ожидает еще больших разрушений в Украине в ближайшие дни

Автор: Милан Лелич

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российское вторжение в Украину - наихудшая агрессия в Европе за десятилетия. В ближайшие дни ситуация еще ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое Столтенберг сделал на брифинге после внеочередной встречи глав МИД стран НАТО, Швеции, Финляндии и Евросоюза.

Он вспомнил об обстрелах школ, больниц и других гражданских объектов российскими войсками, а также атаке на Запорожскую АЭС.

"Будущие дни, похожи, станут еще хуже, с большим количеством смертей, страданий и разрушений, так как российские войска используют более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", - сказал Столтенберг.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину