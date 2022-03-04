Генсек НАТО очікує ще більших руйнувань в Україні найближчими днями

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російське вторгнення в Україну - найгірша агресія в Європі за десятиліття. Найближчими днями ситуація ще погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку Столтенберг зробив на брифінгу після позачергової зустрічі глав МЗС країн НАТО, Швеції, Фінляндії та Євросоюзу.

Він згадав про обстріли шкіл, лікарень та інших цивільних об'єктів російськими військами, а також атаку на Запорізьку АЕС.

"Майбутні дні, схожі, стануть ще гірше, з великою кількістю смертей, страждань і руйнувань, оскільки російські війська використовують більш важке озброєння і продовжують свої атаки по всій країні", - сказав Столтенберг.