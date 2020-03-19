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Столтенберг оценил влияние коронавируса на боеспособность НАТО

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 15:34
Столтенберг оценил влияние коронавируса на боеспособность НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО приняли новые меры для борьбы с коронавирусом

Сегодня, 19 марта, в НАТО приняли меры для борьбы с коронавирусом и с полной серьезностью относятся к пандемии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба НАТО.

Столтенберг заявил, выступая на ежегодной пресс-конференции, которая впервые в истории альянса проходила в онлайн-формате, что НАТО приняли новые меры для борьбы с коронавирусом. Во-первых, изменились правила работы сотрудников альянса, а число представителей НАТО, работающих в штаб-квартире альянса, было сокращено до минимума.

Во-вторых, НАТО пришлось отказаться от проведения многих личных встреч, а большинство совещаний сотрудников альянса и их контактов с зарубежными партнерами теперь осуществляются по видеосвязи. Столтенберг не стал исключать, что ближайшие встречи министров стран альянса могут также пройти по онлайн-связи.

"Окончательного решения о том, как будут проводиться встречи министров стран альянса, еще не принято, - но мы подойдем к организации встреч с ответственностью",- сказал генсек альянса.

В-третьих, солдаты под командованием НАТО, в том числе в Прибалтике, получили инструкции, как избежать заражения. Столтенбер обратил внимание, что на сегодня заражению коронавирусом не подвергся ни один солдат НАТО, и альянс готов отреагировать на военные вызовы.

Напомним, результаты теста на коронавирус одного из сотрудников НАТО, что работает в штаб-квартире в Брюсселе, оказались положительными.

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