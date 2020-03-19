ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Столтенберг оцінив вплив коронавірусу на боєздатність НАТО

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 15:34
Столтенберг оцінив вплив коронавірусу на боєздатність НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО прийняли нові заходи для боротьби з коронавірусом

Сьогодні, 19 березня, в НАТО прийняли заходи для боротьби з коронавірусом і з повною серйозністю ставляться до пандемії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає прес-служба НАТО.

Столтенберг заявив, виступаючи на щорічній прес-конференції, яка вперше в історії альянсу проходила в онлайн-форматі, що НАТО прийняли нові заходи для боротьби з коронавірусом. По-перше, змінилися правила роботи співробітників альянсу, а кількість представників НАТО працюють у штаб-квартирі альянсу, була скорочена до мінімуму.

По-друге, НАТО довелося відмовитися від проведення багатьох особистих зустрічей, а більшість нарад співробітників альянсу і їх контактів з зарубіжними партнерами тепер здійснюються по відеозв'язку. Столтенберг не став виключати, що найближчі зустрічі міністрів країн альянсу можуть також пройти онлайн-зв'язку.

"Остаточного рішення про те, як будуть проводитися зустрічі міністрів країн альянсу, ще не прийнято, - але ми підійдемо до організації зустрічей з відповідальністю",- сказав генсек альянсу.

В-третіх, солдати під командуванням НАТО, в тому числі в Прибалтиці, отримали інструкції, як уникнути зараження. Столтенбер звернув увагу, що на сьогодні зараження на коронавірус не зазнав жоден солдат НАТО, і альянс готовий відреагувати на військові виклики.

Нагадаємо, результати тесту на коронавирус одного із співробітників НАТО, що працює в штаб-квартирі в Брюсселі, виявилися позитивними.

"Укрзалізниця" продовжила терміни повернення квитків В Австрії на карантин закрили гірськолижний регіон
Новини України НАТОКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся