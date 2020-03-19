Столтенберг оцінив вплив коронавірусу на боєздатність НАТО

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО прийняли нові заходи для боротьби з коронавірусом

Сьогодні, 19 березня, в НАТО прийняли заходи для боротьби з коронавірусом і з повною серйозністю ставляться до пандемії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає прес-служба НАТО.

Столтенберг заявив, виступаючи на щорічній прес-конференції, яка вперше в історії альянсу проходила в онлайн-форматі, що НАТО прийняли нові заходи для боротьби з коронавірусом. По-перше, змінилися правила роботи співробітників альянсу, а кількість представників НАТО працюють у штаб-квартирі альянсу, була скорочена до мінімуму.

По-друге, НАТО довелося відмовитися від проведення багатьох особистих зустрічей, а більшість нарад співробітників альянсу і їх контактів з зарубіжними партнерами тепер здійснюються по відеозв'язку. Столтенберг не став виключати, що найближчі зустрічі міністрів країн альянсу можуть також пройти онлайн-зв'язку.

"Остаточного рішення про те, як будуть проводитися зустрічі міністрів країн альянсу, ще не прийнято, - але ми підійдемо до організації зустрічей з відповідальністю",- сказав генсек альянсу.

В-третіх, солдати під командуванням НАТО, в тому числі в Прибалтиці, отримали інструкції, як уникнути зараження. Столтенбер звернув увагу, що на сьогодні зараження на коронавірус не зазнав жоден солдат НАТО, і альянс готовий відреагувати на військові виклики.

Нагадаємо, результати тесту на коронавирус одного із співробітників НАТО, що працює в штаб-квартирі в Брюсселі, виявилися позитивними.