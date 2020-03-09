ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в штаб-квартире НАТО

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 14:12
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в штаб-квартире НАТО
Фото: НАТО (nato.int)

Альянс предпринял превентивные мероприятия в штаб-квартире на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения

Результаты теста на коронавирус одного из сотрудников НАТО, что работает в штаб-квартире в Брюсселе, оказались положительными. Об этом говорится в официальном заявлении спикера НАТО.

Также сообщается, что с целью обеспечения безопасности персонала и посетителей, Альянс предпринял превентивные меры в штаб-квартире на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, в НАТО временно приостановили рабочие поездки некоторых сотрудников, а также групповые посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Работа сотрудников из дома поощряется.

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, который работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, дал положительный результат на COVID-19. Сотрудник вернулся из отпуска в северной Италии, почувствовал себя плохо в конце прошлой недели и прошел тестирование из-за появления симптомов, похожих на жар. В настоящее время сотрудник находится дома в изоляции", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19. Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта.

В Иране за сутки от коронавируса умерли еще более 40 человек Церемония зажжения огня Олимпиады в Токио пройдет без зрителей
Новости Украины НАТОКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь