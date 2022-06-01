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Генсек НАТО отреагировал на ядерный шантаж со стороны России

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Угроза применения ядерного оружия со стороны России и в дальнейшем существует. НАТО пригрозило Москве тем, что это может совершенно изменить войну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По словам Столтенберга, НАТО и в дальнейшем следит за поведением России, в том же числе за ядерными учениями и риторикой, которую использует глава Кремля Владимир Путин.

Генеральный секретарь отметил, что ядерный шантаж является опасным и повышает напряженность, однако Россия до сих пор не изменила своей позиции на этот счет.

"Мы напоминаем России, что они согласились с тем, что ядерная война не будет выигрышной, поэтому ее нельзя начинать. Использование ядерного оружия Россией абсолютно изменит этот конфликт", - отметил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам первого замглавы МВД Евгения Енина, угрозу ядерного удара Россией не стоит переоценивать, однако необходимо всегда быть готовым к худшему сценарию.

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