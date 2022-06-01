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Генсек НАТО відреагував на ядерний шантаж з боку Росії

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Загроза застосування ядерної зброї з боку Росії й надалі існує. НАТО пригрозило Москві тим, що це може абсолютно змінити війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За словами Столтенберга, НАТО й надалі слідкує за поведінкою Росії, у тому ж числі за ядерними навчаннями та риторикою, яку використовує голова Кремля Володимир Путін.

Генеральний секретар зауважив, що ядерний шантаж є небезпечним та підвищує напруженість, однак Росія досі не змінила своєї позиції щодо цього.

"Ми нагадуємо Росії, що вони погодилися з тим, що ядерна війна не буде виграшною, тому її не можна починати. Використання ядерної зброї Росією абсолютно змінить цей конфлікт", - відзначив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами першого заступника голови МВС Євгенія Єніна, загрозу ядерного удару Росією не варто переоцінювати, однак необхідно завжди бути готовим до найгіршого сценарію.

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