Генсек НАТО відреагував на ядерний шантаж з боку Росії

Загроза застосування ядерної зброї з боку Росії й надалі існує. НАТО пригрозило Москві тим, що це може абсолютно змінити війну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
За словами Столтенберга, НАТО й надалі слідкує за поведінкою Росії, у тому ж числі за ядерними навчаннями та риторикою, яку використовує голова Кремля Володимир Путін.
Генеральний секретар зауважив, що ядерний шантаж є небезпечним та підвищує напруженість, однак Росія досі не змінила своєї позиції щодо цього.
"Ми нагадуємо Росії, що вони погодилися з тим, що ядерна війна не буде виграшною, тому її не можна починати. Використання ядерної зброї Росією абсолютно змінить цей конфлікт", - відзначив Столтенберг.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами першого заступника голови МВС Євгенія Єніна, загрозу ядерного удару Росією не варто переоцінювати, однак необхідно завжди бути готовим до найгіршого сценарію.
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