UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Генсек НАТО обсудил ситуацию вокруг Украины с США, Германией и Великобританией

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с министрами иностранных дел США и Германии, а также главой Минобороны Великобритании наращивание Россией войск на границе с Украиной. Стороны подтвердили готовность сделать все возможное для защиты союзников по Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Столтенберга.

"Обсудил с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой МИД Германии Анналеной Бербок и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом наращивание военной мощи России возле Украины", - написал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что в ходе беседы стороны выразили готовность принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты союзников по НАТО. При этом Столтенберг отметил, что Альянс остается открытым для диалога.

В пресс-службе Госдепартамента подтвердили телефонный разговор Блинкена с генсеком НАТО. Там отметили, что в ходе беседы стороны выразили озабоченность наращиванием Россией войск на границе с Украиной. Они также обсудили двусторонний подход к России и выразили готовность к диалогу с Москвой.

Напомним, накануне Столтенберг обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом использовать праздники, чтобы отвести войска от границы с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОУкраинаЙенс Столтенберг