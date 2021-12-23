RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Генсек НАТО обговорив ситуацію навколо України з США, Німеччиною і Великобританією

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг з міністрами закордонних справ США і Німеччини, а також главою Міноборони Великобританії нарощує Росією війська на кордоні з Україною. Сторони підтвердили готовність зробити все можливе для захисту союзників по Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Столтенберга.

"Обговорив з держсекретарем Ентоні Блінкеном, главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок і міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом нарощування військової потужності Росії біля України", - написав генсек НАТО.

Він підкреслив, що в ході бесіди сторони висловили готовність вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки і захисту союзників по НАТО. При цьому Столтенберг зазначив, що Альянс залишається відкритим для діалогу.

У пресслужбі Держдепартаменту підтвердили телефонну розмову Блінкена з генсеком НАТО. Там зазначили, що в ході бесіди сторони висловили заклопотаність нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною. Вони також обговорили двосторонній підхід до Росії і висловили готовність до діалогу з Москвою.

Нагадаємо, напередодні Столтенберг звернувся до президента Росії Володимира Путіна із закликом використовувати свята, щоб відвести війська від кордону з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОУкраїнаЄнс Столтенберг