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Генсек НАТО назвав втрати російської армії у війні з Україною

Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія цього року досягла просування на фронті, але високою ціною. Втрати вбитими та пораненими з початку війни становлять 500 тисяч.

Про це заявив новий генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його першу пресконференцію.

"Безперечно Україна веде цю війну самооборони. Я абсолютно вражений тим, як багато робить Україна. Вони показали свою сміливість, свій творчий підхід, вони відсувають російські сили", - сказав він.

За його словами, зараз ситуація на полі бою, безперечно нелегка, складна. Українська армія з одного боку зайняла частину Курської області в РФ, а росіяни в цьому році досягли певного прогресу на полі бою.

"Але дуже високою ціною. Цифри ми також маємо. Російські втрати - 1000 вбитих чи поранених вояків на день. Це означає, що приблизно 500 тисяч було вбито чи поранено. Це суттєво важливо щодо продовження російської війни", - додав Рютте.

Генсек НАТО повідомив про збільшення допомоги Україні "на мільярди", а в жовтні лідери країн зберуться на "Рамштайні" для того, щоб обговорити ці потреби і координувати подальшу підтримку.

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НАТОВійна Росії проти України