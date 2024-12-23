Генсек НАТО назвав несправедливою критику Зеленського на адресу Шольца

Хоча Німеччина є важливим союзником України, її нерішучість у постачанні крилатих ракет великої дальності Taurus стала джерелом розчарування в Києві, якому доводиться воювати з противником, озброєним потужним арсеналом далекобійної зброї.

"Я часто говорив Зеленському, що він повинен припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю це несправедливим", - сказав Рютте в інтерв'ю агентству DPA.

Рютте також заявив, що він, на відміну від Шольца, постачав би Україні крилаті ракети Taurus і не встановлював обмеження на їхнє використання.

"Загалом ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України", - сказав Рютте, додавши, що не йому вирішувати, що мають надати союзники.

Після телефонної розмови Шольца з Володимиром Путіним у листопаді Зеленський заявив, що це відчинило скриньку Пандори, яка підриває зусилля з ізоляції Путіна та завершення війни "справедливим миром".

Допомога Німеччини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Німеччина стала одним із ключових партнерів України, надаючи різнобічну допомогу.

Німеччина активно підтримує Україну в зміцненні обороноздатності, постачаючи сучасні озброєння, включно з: