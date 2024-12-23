Генсек НАТО назвал несправедливой критику Зеленского в адрес Шольца

Хотя Германия является важным союзником Украины, ее нерешительность в поставках крылатых ракет большой дальности Taurus стала источником разочарования в Киеве, которому приходится сражаться с противником, вооруженным мощным арсеналом дальнобойного оружия.

"Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", - сказал Рютте в интервью агентству DPA.

Рютте также заявил, что он, в отличие от Шольца, поставлял бы Украине крылатые ракеты Taurus и не устанавливал ограничения на их использование.

"В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", - сказал Рютте, добавив, что не ему решать, что должны предоставить союзники.

После телефонного разговора Шольца с Владимиром Путиным в ноябре Зеленский заявил, что это открыло ящик Пандоры, который подрывает усилия по изоляции Путина и завершения войны "справедливым миром".

Помощь Германии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Германия стала одним из ключевых партнеров Украины, оказывая разностороннюю помощь.

Германия активно поддерживает Украину в укреплении обороноспособности, поставляя современные вооружения, включая: