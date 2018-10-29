Генсек ХДС намерена сменить Меркель на посту главы партии

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (wikipedia.org)

Преемником Меркель во главе ХДС может стать Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена сменить Ангелу Меркель на посту главы ХДС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал NTV.

Сообщается, что Крамп-Карренбауэр намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ХДС после ухода Меркель с этой должности. Также сообщается, что выборы главы ХДС состоятся на съезде партии 8 декабря в Гамбурге.

Отметим, Крамп-Карренбауэр считается близким соратником Меркель. Предполагается, что именно она будет фаворитом на выборах главы ХДС.

Напомним, ранее стало известно, что Меркель больше не будет претендовать на пост председателя ХДС. В то же время она намерена сохранить за собой должность канцлера как минимум до 2021 года.

После потери нескольких позиций на выборах в Гессене немецкие социал-демократы дали партнерам из блока Меркель время до 2019 года, чтобы решить вопрос с разногласиями внутри коалиции. В противном случае Социал-демократическая партия может выйти из альянса с ХДС.