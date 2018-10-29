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Генсек ХДС має намір змінити Меркель на посту глави партії

Новини » Політика    29.10.2018 - 14:04
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (wikipedia.org)
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (wikipedia.org)

Наступником Меркель на чолі ХДС може стати Аннегрет Крамп-Карренбауер

Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер має намір змінити Ангелу Меркель на посаді голови ХДС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький телеканал NTV.

Повідомляється, що Крамп-Карренбауер має намір висунути свою кандидатуру на посаду голови ХДС після відходу Меркель з цієї посади. Також повідомляється, що вибори голови ХДС відбудуться на з'їзді партії 8 грудня в Гамбурзі.

Зазначимо, Крамп-Карренбауер вважається близьким соратником Меркель. Передбачається, що саме вона буде фаворитом на виборах голови ХДС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Меркель більше не буде претендувати на посаду голови ХДС. У той же час вона має намір зберегти за собою посаду канцлера як мінімум до 2021 року.

Після втрати кількох позицій на виборах в Гессені німецькі соціал-демократи дали партнерам з блоку Меркель час до 2019 року, щоб вирішити питання з розбіжностями всередині коаліції. В іншому випадку Соціал-демократична партія може вийти з альянсу з ХДС.

 

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