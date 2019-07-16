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Генсек Еврокомиссии подаст в отставку на следующей неделе

Новости » Политика    16.07.2019 - 15:20
Генсек Еврокомиссии подаст в отставку на следующей неделе
Фото: Мартин Зельмайер (ec.europa.eu)

Такое решение было принято для того, чтобы успокоить опасения по поводу главенствования Германии в руководстве ЕС

Генеральный секретарь Европейской комиссии Мартин Зельмайер заявил, что подаст в отставку "в конце следующей недели". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, такое решение было принято для того, чтобы успокоить опасения по поводу главенствования Германии в руководстве Евросоюза. 

Также Зельмайер заявил, что он провел беседу с кандидатом на прост президента Еврокомиссии от Германии Урсулой фон дер Ляйен о его отставке, когда она впервые приехала в Страсбург на встречу с членами Европейского парламента.

"Я сказал ей, что эта проблема возникнет, и что она должна ответить, независимо от меня. Я сказал ей: самое главное, чтобы вы выиграли это голосование", - сказала он.

Сама Фон дер Ляйен намекнула, что Зельмайер, который считается одним из самых влиятельных закулисных руководителей в Евросоюзе, уйдет, если она станет президентом Еврокомиссии.

Его отставка - уступка критикам, которые обеспокоены слишком большим количеством немецких чиновников в высших эшелонах Европейской комиссии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Федеративной Республики Германия Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении уйти в отставку. Она хочет сосредоточить все силы для работы в европейских структурах.

Кроме того, 2 июля на саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза согласовали "пакет" кандидатур на ключевые посты в политических и экономических структурах ЕС. На должность главы Еврокомиссии выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выдвинута кандидатом на пост главы Европейского Центробанка.

Министр обороны Германии уходит в отставку Президент Международной ассоциации бокса ушел в отставку
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