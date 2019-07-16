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Генсек Єврокомісії подасть у відставку наступного тижня

Новини » Політика    16.07.2019 - 15:20
Генсек Єврокомісії подасть у відставку наступного тижня
Фото: Мартін Зельмайер (ec.europa.eu)

Таке рішення було прийнято для того, щоб заспокоїти побоювання з приводу головування Німеччини в керівництві ЄС

Генеральний секретар Європейської комісії Мартін Зельмайер заявив, що подасть у відставку "у кінці наступного тижня". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За його словами, таке рішення було прийнято для того, щоб заспокоїти побоювання з приводу головування Німеччини в керівництві Євросоюзу.

Також Зельмайер заявив, що він провів бесіду з кандидатом на простий президента Єврокомісії від Німеччини Урсулою фон дер Ляйєн про його відставку, коли вона вперше приїхала до Страсбурга на зустріч з членами Європейського парламенту.

"Я сказав їй, що ця проблема виникне, і що вона повинна відповісти, незалежно від мене. Я сказав їй: найголовніше, щоб ви виграли це голосування", - сказала він.

Сама Фон дер Ляйєн натякнула, що Зельмайер, який вважається одним з найвпливовіших закулісних керівників в Євросоюзі, піде, якщо вона стане президентом Єврокомісії.

Його відставка - поступка критикам, які стурбовані занадто великою кількістю німецьких чиновників у вищих ешелонах Європейської комісії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн заявила про намір піти у відставку. Вона хоче зосередити всі сили для роботи в європейських структурах.

Крім того, 2 липня на саміті в Брюсселі лідери Європейського союзу погодили "пакет" кандидатур на ключові посади у політичних та економічних структурах ЄС. На посаду голови Єврокомісії висунута міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висунута кандидатом на пост голови Європейського Центробанку.

Міністр оборони Німеччини йде у відставку Президент Міжнародної асоціації боксу пішов у відставку
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