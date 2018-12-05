Генпрокуроры США заподозрили Трампа в нарушении Конституции

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Генпрокуроры считают, что президент США мог получать платежи через компанию Trump Organization

Генеральные прокуроры штата Мэриленд и Округа Колумбия заявили, что намерены обратиться в суд для получения данных о компании Trump Organization чтобы выяснить не нарушает ли их владелец, президент США Дональд Трамп Конституцию страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Генпрокуроры считают, что Трамп не прекратил ведения бизнеса и став президентом США продолжает получать от правительств других стран платежи через принадлежащую ему компанию.

"Мы стремимся подтвердить то, что всем известно: нарушение Трампом положения Конституции о вознаграждениях. Он получил многочисленные платежи от иностранных властей и правительства штатов", - заявил генпрокурор Мэриленда Брайан Форш.

Также он отметил, что все эти средства, как минимум частично, проходили и через отель Трампа в округе Колумбия.

Напомним, Трамп рассказал сколько экономика США теряет от нелегальной иммиграции. Трамп заявил, что американская экономика теряет от нелегальной иммиграции, как минимум, 250 млрд долларов ежегодно, а охрана границы с Мексикой обойдется намного дешевле.