Генпрокурори США запідозрили Трампа в порушенні Конституції

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Генпрокурори вважають, що президент США міг отримувати платежі через компанію Trump Organization

Генеральні прокурори штату Меріленд і Округу Колумбія заявили, що мають намір звернутися в суд для отримання даних про компанію Trump Organization щоб з'ясувати чи не порушує їх власник, президент США Дональд Трамп Конституцію країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Генпрокурори вважають, що Трамп не припинив ведення бізнесу і ставши президентом США продовжує отримувати від урядів інших країн платежі через підконтрольну йому компанію.

"Ми прагнемо підтвердити те, що всім відомо: порушення Трампом положення Конституції про винагороди. Він отримав численні платежі від іноземних влад і уряду штатів", - заявив генпрокурор Меріленда Брайан Форш.

Також він зазначив, що всі ці кошти, принаймні частково, проходили і через готель Трампа в окрузі Колумбія.

Нагадаємо, Трамп розповів скільки економіка США втрачає від нелегальної імміграції. Трамп заявив, що американська економіка втрачає від нелегальної імміграції, як мінімум, 250 млрд доларів щорічно, а охорона кордону з Мексикою обійдеться набагато дешевше.