ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Генпрокурори США запідозрили Трампа в порушенні Конституції

Новини » Політика    05.12.2018 - 06:57
Генпрокурори США запідозрили Трампа в порушенні Конституції
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Генпрокурори вважають, що президент США міг отримувати платежі через компанію Trump Organization

Генеральні прокурори штату Меріленд і Округу Колумбія заявили, що мають намір звернутися в суд для отримання даних про компанію Trump Organization щоб з'ясувати чи не порушує їх власник, президент США Дональд Трамп Конституцію країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Генпрокурори вважають, що Трамп не припинив ведення бізнесу і ставши президентом США продовжує отримувати від урядів інших країн платежі через підконтрольну йому компанію.

"Ми прагнемо підтвердити те, що всім відомо: порушення Трампом положення Конституції про винагороди. Він отримав численні платежі від іноземних влад і уряду штатів", - заявив генпрокурор Меріленда Брайан Форш.

Також він зазначив, що всі ці кошти, принаймні частково, проходили і через готель Трампа в окрузі Колумбія.

Нагадаємо, Трамп розповів скільки економіка США втрачає від нелегальної імміграції. Трамп заявив, що американська економіка втрачає від нелегальної імміграції, як мінімум, 250 млрд доларів щорічно, а охорона кордону з Мексикою обійдеться набагато дешевше.

Трамп оголосив про початок торгових переговорів між США і Китаєм Трамп заявив про великий крок вперед у відносинах США і Китаю
Новини України Сполучені Штати АмерикиГПУДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся