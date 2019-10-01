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Генпрокурора США просят расследовать связи президентской кампании Клинтон с Украиной

Новости » Политика    01.10.2019 - 00:17
Генпрокурора США просят расследовать связи президентской кампании Клинтон с Украиной
Фото: Хиллари Клинтон (flickr.com/iprphoto)

Председатели сразу двух комитетов США обратились с генпрокурору Вильяму Барру

Председатели двух комитетов Сената США обратились к генеральному прокурору Уильяму Барру с просьбой расследовать любые связи между Украиной и президентской кампанией Хиллари Клинтон в 2016 году. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что авторами запроса являются республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли. Они пытаются повлиять на расследование, начатое в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

В письме Барру, опубликованном в понедельник, республиканцы призвали Министерство юстиции расследовать любую связь между Клинтон и украинскими оперативниками. Они сказали, что у них есть "опасения по поводу иностранной помощи на выборах 2016 года, которые не были полностью рассмотрены".

"Департамент юстиции еще не проинформировал Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с кампанией Хиллари Клинтон или Демократического национального комитета. Вмешательство в выборы 2016 года не следует игнорировать", - написали два сенатора в письме.

Напомним, недавно стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году.

Ранее адвокат главы Белого дома Руди Джулиани заявил, что опубликует доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в США. Джулиани добавил, что имеет доказательства вмешательства в виде видео и документов.

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