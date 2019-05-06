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Генпрокурора США могут обвинить в неуважении к Конгрессу

Новости » Общество    06.05.2019 - 21:49
Генпрокурора США могут обвинить в неуважении к Конгрессу
Фото: Уильям Барр (архивное фото)

Ранее Уильям Барр отказался от дачи показаний в Палате представителей

Демократы в Юридическом комитете Палаты представителей сделали шаг к официальному обвинению генерального прокурора Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу. Об этом сообщает американское влиятельное издание The Hill.

"Комитет установил дедлайн для Барра после его отказа предоставить полный текст доклада Мюллера Конгрессу до утра среды", - отмечается в сообщении.

 Отмечаеся, что дедлайн для генпрокурора США относительно предоставления им отчета и основных доказательств по расследованию Мюллера завершается 8 мая.

Как известно, Барр на прошлой неделе отказался участвовать в запланированном выступлении перед комитетом в Палате представителей, которая контролируется демократами.

Напомним, ранее член Конгресса США, который входит в состав юридического комитета нижней палаты, Дэвид Сисилини заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который завершил расследования о вмешательстве РФ в выборы США, выступит на слушаниях Конгресса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что генпрокурор США отказался от дачи показаний в Палате представителей. Председатель комитета Палаты представителей Джеролд Надлер заявил, что генеральный прокурор США Уильям Барр не появится на слушаниях по поводу доклада спецпрокурора Мюллера.

Надлер рассказал, что Барр может "боятся" вопросов, которые ему могут задать законодатели Демократической партии в связи с публикацией отчета о результатах "российского расследования". По его мнению, генпрокурор опасается от дачи показаний, учитывая то, "насколько нечестно он себя повел".

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