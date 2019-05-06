ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Генпрокурора США можуть звинуватити в неповазі до Конгресу

Новини » Суспільство    06.05.2019 - 21:49
Генпрокурора США можуть звинуватити в неповазі до Конгресу
Фото: Вільям Барр (архівне фото)

Раніше Вільям Барр відмовився від дачі свідчень у Палаті представників

Демократи в Юридичному комітеті Палати представників зробили крок до офіційного обвинуваченням генерального прокурора Вільяма Барра в неповазі до Конгресу. Про це повідомляє впливове американське видання The Hill.

"Комітет встановив дедлайн для Барра після його відмови надати повний текст доповіді Мюллера Конгресу до ранку середи", - наголошується в повідомленні.

Отмечаеся, що дедлайн для генпрокурора США щодо надання їм звіту та основних доказів з розслідування Мюллера завершується 8 травня.

Як відомо, Барр минулого тижня відмовився брати участь у запланованому виступі перед комітетом у Палаті представників, яка контролюється демократами.

Нагадаємо, раніше член Конгресу США, який входить до складу юридичного комітету нижньої палати, Девід Сісіліні заявив, що спецпрокурор Роберт Мюллер, який завершив розслідування про втручання РФ у вибори США, виступить на слуханнях Конгресу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генпрокурор США відмовився від дачі свідчень у Палаті представників. Голова комітету Палати представників Джеролд Надлер заявив, що генеральний прокурор США Вільям Бар не з'явиться на слуханнях з приводу доповіді спецпрокурора Мюллера.

Надлер розповів, що Барр може "бояться" питань, які йому можуть поставити законодавці Демократичної партії в зв'язку з публікацією звіту про результати "російського розслідування". На його думку, генпрокурор побоюється від дачі показань, враховуючи те, "наскільки нечесно він себе повів".

США успішно випробували прототип лазерної установки Китай не візьме участі в ядерних переговорах з РФ і США
Новини України Сполучені Штати АмерикипрокурорКонгресс США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся