Генпрокурор зустрівся з президенткою Європарламенту в Брюсселі

Вона зазначила, що зустріч відбулася у Європарламенті. Костін та Метсола обговорили подальші кроки для притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

"Ми погодилися продовжувати скоординовані зусилля, щоб забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин", - зазначила президентка Європарламенту.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Робертою Метсолою створення спецтрибуналу.

Також додамо, що на початку березня президентка Європарламенту відвідала Львів, де зустрілася з главою держави Володимиром Зеленським, спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та генпрокурором Андрієм Костіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.