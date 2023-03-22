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Генпрокурор зустрівся з президенткою Європарламенту в Брюсселі

Фото: генпрокурор України Андрій Костін та президентка Європарламенту Роберта Метсола (twitter.com/EP_President)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний прокурор України Андрій Костін та президентка Європарламенту Роберта Метсола зустрілися у Брюсселі. Вони обговорили російські воєнні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Метцолу в Twitter.

Вона зазначила, що зустріч відбулася у Європарламенті. Костін та Метсола обговорили подальші кроки для притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

"Ми погодилися продовжувати скоординовані зусилля, щоб забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин", - зазначила президентка Європарламенту.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з Робертою Метсолою створення спецтрибуналу.

Також додамо, що на початку березня президентка Європарламенту відвідала Львів, де зустрілася з главою держави Володимиром Зеленським, спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та генпрокурором Андрієм Костіним.

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