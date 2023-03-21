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Кулеба обговорив з президенткою Європарламенту створення спецтрибуналу

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Київ, Вівторок 21 березня 2023 15:00
Кулеба обговорив з президенткою Європарламенту створення спецтрибуналу Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з президенткою Європейського парламенту Робертою Метцолою створення спеціально трибуналу для покарання російських військових злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

Він закликав главу Європарламенту посилити зусилля у боротьбі з безкарністю російського керівництва.

"Після відповідної резолюції Європарламенту ми скоординували кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну. Євродепутати закликали надати Україні військову допомогу, посилити санкції проти Росії, а також готуватися до переговорів щодо вступу до ЄС.

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