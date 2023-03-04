ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський у Львові зустрівся з президентом Європарламенту (відео)

Новость на русском →
Львів, Субота 04 березня 2023 11:31
Зеленський у Львові зустрівся з президентом Європарламенту (відео) Фото: Володимир Зеленський і Роберта Метсола зустрілися у Львові (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Глава держави Володимир Зеленський привітав президента Європарламенту Роберту Метсолу в Україні. Їх зустріч відбулася у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського президента.

"Дякую за лідерство в підтримці України з перших днів цієї жахливої війни та важливі рішення, ухвалені Європарламентом. Зокрема, 1 березня минулого року, на другий день після подання нашої заявки на членство в ЄС, Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку та необхідність надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС", - написав Зеленський під відео.

Президент зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

Нагадаємо, цієї ночі стало відомо, що президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула з візитом до України та зустрілася з зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Львів Європарламент
NEWS
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним