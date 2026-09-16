Бланш про весілля сина Трампа і олігарха РФ

Бланш пояснює це тим, що президент США Дональд Трамп не знає Кремльова. А сам генпрокурор не має інформації про російського бізнесмена.

"Президент не знає, хто ця людина. Думаю, інші члени родини також не знають, хто ця людина... Коли ви кажете, чи розслідую я - що саме я розслідую?" - сказав Бланш.

За його словами, Трамп-молодший називав Кремльова близьким другом і прийняв від нього подарунок під час свого весілля.

Водночас Бланш заявив, що не знає, чи справді Кремльов є другом російського диктатора Володимира Путіна.

Весілля Трампа-молодшого

Розкішне триденне весілля сина Дональда Трампа із Беттін Андерсон відбулося у травні на одному з приватних островів Багамського архіпелагу.

Нещодавно стало відомо, що Умар Кремльов покрив більшість ключових витрат. Він повністю оплатив оренду острова для проживання гостей та святковий салют, а його команда брала безпосередню участь у плануванні події.

Також РБК-Україна писало, що дружина Трампа-молодшого підтвердила, що російський бізнесмен влаштував два вечори святкування після їхнього весілля.