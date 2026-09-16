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Генпрокурор США не захотів розслідувати весілля сина Трампа на гроші оточення Путіна

17:00 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Генеральний прокурор США Тодд Бланш (Getty Images)

Генеральна прокуратура США не збирається розслідувати фінансування російським підприємцем Умаром Кремльовим частини святкування весілля Дональда Трампа-молодшого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора США Тодда Бланша журналістам під час брифнгу у Білому домі, передає ABC News

Бланш про весілля сина Трампа і олігарха РФ

Бланш пояснює це тим, що президент США Дональд Трамп не знає Кремльова. А сам генпрокурор не має інформації про російського бізнесмена.

"Президент не знає, хто ця людина. Думаю, інші члени родини також не знають, хто ця людина... Коли ви кажете, чи розслідую я - що саме я розслідую?" - сказав Бланш.

За його словами, Трамп-молодший називав Кремльова близьким другом і прийняв від нього подарунок під час свого весілля.

Водночас Бланш заявив, що не знає, чи справді Кремльов є другом російського диктатора Володимира Путіна.

Весілля Трампа-молодшого

Розкішне триденне весілля сина Дональда Трампа із Беттін Андерсон відбулося у травні на одному з приватних островів Багамського архіпелагу.

Нещодавно стало відомо, що Умар Кремльов покрив більшість ключових витрат. Він повністю оплатив оренду острова для проживання гостей та святковий салют, а його команда брала безпосередню участь у плануванні події.

Також РБК-Україна писало, що дружина Трампа-молодшого підтвердила, що російський бізнесмен влаштував два вечори святкування після їхнього весілля.

Крім того, демократи в Конгресі США розпочали розслідування після повідомлень про фінансування бізнесменом з РФ святкувань з нагоди весілля Дональда Трампа-молодшого.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп