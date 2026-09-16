Генпрокурор США не захотел расследовать свадьбу сына Трампа на деньги окружения Путина

Генеральная прокуратура США не собирается расследовать финансирование российским предпринимателем Умаром Кремлевым части празднования свадьбы Дональда Трампа-младшего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора США Тодда Бланша журналистам во время брифнга в Белом доме, передает ABC News.
Бланш объясняет это тем, что президент США Дональд Трамп не знает Кремлева. А сам генпрокурор не располагает информацией о российском бизнесмене.
"Президент не знает, кто этот человек. Думаю, другие члены семьи тоже не знают, кто этот человек... Когда вы говорите, расследую ли я - что именно я расследую?" - сказал Бланш.
По его словам, Трамп-младший называл Кремлева близким другом и принял от него подарок во время своей свадьбы.
В то же время Бланш заявил, что не знает, действительно ли Кремлев является другом российского диктатора Владимира Путина.
Роскошная трехдневная свадьба сына Дональда Трампа с Бэттин Андерсон состоялась в мае на одном из частных островов Багамского архипелага.
Недавно стало известно, что Умар Кремлев покрыл большинство ключевых расходов. Он полностью оплатил аренду острова для проживания гостей и праздничный салют, его команда принимала непосредственное участие в планировании события.
Также РБК-Украина писало, что супруга Трампа-младшего подтвердила, что российский бизнесмен устроил два вечера празднования после их свадьбы.
Кроме того, демократы в Конгрессе США начали расследование после сообщений о финансировании бизнесменом из РФ празднований по случаю свадьбы Дональда Трампа-младшего.