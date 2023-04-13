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Генпрокурор США підтвердив затримання підозрюваного у зливі документів Пентагону

Фото: Генеральний прокурор Меррік Гарланд (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 12 квітня, у Сполучених Штатах Америки затримали члена Національної гвардії ВПС Джека Тейшейру у зв'язку із витоком секретних документів Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора США Мерріка Гарланда, яку приводить CNN.

"Агенти ФБР затримали Тейшейру сьогодні вдень", - йдеться у заяві.

Гарланд сказав, що Тейшейра постане перед федеральним судом. Генпрокурор додав, що арешт був пов'язаний із передбачуваним несанкціонованим видаленням, зберіганням та передачею секретної інформації національної оборони.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.

Минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США , в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

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