Генпрокурор США обдумывает отставку из-за заявлений Трампа, - Reuters

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки обдумывает свою отставку из-за заявлений президента Дональда Трампа в Twitter относительно расследований Министерства юстиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам знакомого с ситуацией источника агентства, американский генпрокурор выразил близким к Трампу людям беспокойство относительно его постоянной критики расследований Минюста в Twitter. Однако пока неизвестно, говорил ли Барр об этом непосредственно с Трампом.

"Он (Барр - ред.) имеет свои пределы", - заявил собеседник.

Отмечается, что Барр обсуждает свою отставку с окружением американского президента, чтобы таким образом передать Трампу сигнал, что необходимо прекратить писать в Twitter об уголовных расследованиях Минюста.

При этом пресс-секретарь Минюста в Twitter опровергла информацию, распространенную американским СМИ, о возможной отставке Барра.

Напомним, ранее более 1100 бывших прокуроров и экс-сотрудников Минюста США опубликовали письмо, в котором заявили о нарушении принципа беспристрастности в деле Роджера Стоуна со стороны Трампа и генпрокурора Бара. Стоун считается близким поклонником и личным другом президента США Дональда Трампа.

Накануне, генпрокурор Барр пожаловался в интервью телеканалу ABC о том, что президент Трамп мешает ему работать своими заявлениями о расследованиях Минюста в Twitter. Барр заявил, что президенту стоит прекратить писать в Twitter о ведомстве.