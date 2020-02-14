Генпрокурор США пожаловался на посты Трампа в Twitter

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Барр отметил, что президенту стоит прекратить писать в Twitter о ведомстве.

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что американский президент Дональд Трамп мешает ему работать своими постами о Минюсте в Twitter. Об этом сообщает ABC News.

Барр считает, что президенту стоит прекратить писать в Twitter о ведомстве.

"Публичные заявления и твиты о ведомство, о людях в министерстве, о делах, находящихся на рассмотрении, о судьях, которые рассматриваются эти дела, - не позволяют мне делать свою работу, а также гарантировать судьям и прокурорам, что мы добросовестно выполняем нашу работу ", - сказал он.

Генпрокурор также заявил, что готов к ответной реакции Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Трамп не будет увольнять Барра за его высказывание.

"Президент полностью доверяет генеральному прокурору Барру", - сказала Гришэм.

Она отметила, что генпрокурор, как и любой гражданин США, имеет право на публичное высказывание своего мнения.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может положить конец практике, согласно которой его беседы с иностранными лидерами могут слушать другие сотрудники Белого дома.

Ранее председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр рассказал ему о том, что министерство юстиции США получает информацию о бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне-бизнесмене Хантере Байдене от личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани.