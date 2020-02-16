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Экс-прокуроры США требуют отставки главы Минюста

Новости » Общество     16.02.2020 - 21:01
Экс-прокуроры США требуют отставки главы Минюста
Фото: Роджер Стоун (GettyImages)

В США более 1100 бывших прокуроров и экс-сотрудников министерства юстиции требуют отставки главы Минюста из-за дела Роджера Стоуна

В США более 1100 бывших прокуроров и экс-сотрудников министерства юстиции страны 16 февраля опубликовали письмо, в котором заявили, что президент США Дональд Трамп и министр юстиции Уильям Барр нарушили принцип непредвзятости в деле Роджера Стоуна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо.

Роджер Стоун считается близким сторонником и личным другом президента США Дональда Трампа. До августа 2015 года он работал в его предвыборном штабе.

Свои подписи под петицией поставили около 1,1 тыс. бывших федеральных прокуроров и сотрудников Минюста США. По их словам, Барр должен сложить с себя полномочия в свете решения о пересмотре рекомендаций по наказанию для Стоуна.

Напомним, Стоун был арестован во Флориде в январе 2019 года по обвинению в даче ложных показаний в связи с расследованием спецпрокурора по России Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с Кремлем и предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года в США.

Суд признал Стоуна виновным по всем семи пунктам обвинения по делу о даче ложных показаний Конгрессу. Стоун обвинялся во лжи Конгрессу США в ходе показаний под присягой, а также в воспрепятствовании расследованию Конгресса. Присяжные согласились с обвинением, что Стоун лгал комитету Палаты представителей по разведке, чтобы "скрыть неприглядную правду" о своем общении с сайтом WikiLeaks.

Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Дональду Трампу в предвыборной кампании. Кроме того, Стоуна обвиняли в попытке заблокировать показания других свидетелей в конгрессе и в утайке документов от конгресса.

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