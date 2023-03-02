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Генпрокурор США назвав лідера ПВК "Вагнера" військовим злочинцем

Фото: генеральний прокурор США Меррік Гарланд (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд назвав керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина військовим злочинцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Пригожин, на мою думку, є військовим злочинцем. Можливо, це не дуже доречно говорити мені як судді до отримання всіх доказів. Але гадаю, що зараз у нас є достатньо доказів, щоб я так вважав", - заявив Гарланд на слуханнях у Юридичному. комітет Сенату США.

За словами генпрокурора, бойовики ПВК "Вагнера" відповідальні за напади на українців на Донбасі.

На запитання сенатора Ліндсі Грема, чи мають США визнати ПВК закордонною терористичною організацією, Гарланд відповів, що це питання перебуває у компетенції Держдепу США.

"Я вважаю, що вони (ПВК "Вагнера" – ред.) є організацією, яка вчиняє військові злочини, організацією, яка завдає шкоди Сполученим Штатам", - заявив Генеральний прокурор.

Гарланд також наголосив, що не заперечує проти визнання ПВК терористичною організацією, але послався у цьому питанні на Державний департамент.

Раніше повідомлялося, що Україна запровадила санкції проти причетних до ПВК "Вагнера", а також юридичних осіб, які забезпечують функціонування бойовиків.

Також ми писали, що ЄС запровадив нові санкції проти осіб та організацій, пов'язаних із ПВК "Вагнера". Зокрема проти бійців, які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні.

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