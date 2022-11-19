UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генпрокурор розповів, скільки тіл загиблих виявили на деокупованих територіях України

Фото: Андрій Костін, генеральний прокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

За останні два місяці на деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено понад 700 тіл вбитих та загиблих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна в ефірі національного телемарафону.

"Майже 90% - це цивільні особи", - заявив Костін.

За його словами, у цих областях виявлені понад 20 місць, де незаконно утримувались та були закатовані українські громадяни. Найбільше злочинів проти цивільних та катівень було зафіксовано у Харківській області.

Костін додав, що на нещодавно звільненій території Херсонської області прокуратура тільки розпочала роботу з виявлення злочинів, скоєних російськими загарбниками проти цивільних.

Нагадаємо, що правоохоронцям у Куп'янському районі вдалося за тиждень ексгумувати тіла семи осіб. Всі вони загинули під час російської окупації від обстрілів військовослужбовців РФ.

Також правоохоронці провели ексгумацію тіл трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області. На тілі одного з них були сліди насильницької смерті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковДонецька областьХерсонська областьГенпрокурорВійна в Україні