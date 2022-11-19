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Генпрокурор рассказал, сколько тел погибших обнаружили на деоккупированных территориях Украины

Фото: Андрей Костин, генеральный прокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

За последние два месяца на деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружено более 700 тел убитых и погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина в эфире национального телемарафона.

"Почти 90% - это гражданские лица", - заявил Костин.

По его словам, в этих областях обнаружено более 20 мест, где незаконно содержались и были замучены украинские граждане. Больше всего преступлений против гражданских и застенков было зафиксировано в Харьковской области.

Костин добавил, что на недавно освобожденной территории Херсонской области прокуратура только начала работу по выявлению преступлений, совершенных российскими захватчиками против гражданских.

Напомним, что правоохранителям в Купянском районе удалось за неделю эксгумировать тела семи человек. Все они погибли в ходе российской оккупации от обстрелов военнослужащих РФ.

Также правоохранители провели эксгумацию тел трех человек на деоккупированной части Херсонской области. На теле одного из них находились следы насильственной смерти.

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