Генпрокурор рассказал, почему не может привлечь Медведчука к уголовной ответственности

Фото: Виктор Медведчук (vybor.ua)

У Луценка есть предположения, по каким статьям он мог бы привлечь к ответственности Медведчука

Генеральная прокуратура Украины не может привлечь к уголовной ответсвенности Виктора Медведчука. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону, передает РБК-Украина.

По слова Луценко, он мог бы привлечь к уголовной ответственности Виктора Медведчука только по двум статьям.

"Тут не стол заказов. Меня, например, просто колбасит от того, что Медведчук говорит по телевизору. Как гражданин я понимаю, что это уничтожает просто все, во что я верю. Но как у прокурора у меня есть к нему только две статьи. 111 статья (гос измена и переход на сторону врага в условиях конфликта,- ред.). Он призывает к нарушению территориальной целостности Украины? Нет, он юрист, так не формулирует. 110 статья: призыв к свержения строя - тоже нет. Вот всё, что я могу", - сказал Луценко.

Он также добавил, что он лично Медведчука как политика отторгает полностью и считает его "бедой Украины".

"Но как генпрокурор я не могу его посадить так, как садили меня. Иначе, во имя чего все это было?", - заявил Луценко.

Напомним, на своей пресс-конференции 16 декабря 2018 президент Украины Петр Порошенко назвал лидера общественного движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука представителем президента России Владимира Путина в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Также в декабре 2018 на одном из заседаний парламента народные депутаты устроили массовую драку в сессионном зале из-за Медведчука.