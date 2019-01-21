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Генпрокурор розповів, чому не може притягти Медведчука до кримінальної відповідальності

Новини » Політика    21.01.2019 - 23:44
Генпрокурор розповів, чому не може притягти Медведчука до кримінальної відповідальності
Фото: Віктор Медведчук (vybor.ua)

У Луценка є припущення, за якими статтями він міг би притягти до відповідальності Медведчука

Генеральна прокуратура України не може притягнути до кримінальної відповідальності Віктора Медведчука. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає РБК-Україна.

За словами Луценка, він міг би притягти  до кримінальної відповідальності Віктора Медведчука лише за двома статтями.

"Тут не стіл замовлень. Мене, наприклад, просто "ковбасить" від того, що Медведчук говорить по телевізору. Як громадянин я розумію, що це просто знищує все, у що я вірю. Але як у прокурора у мене є щодо нього лише дві статті. Стаття 111 (держзрада, перехід на бік ворога в умовах конфлікту,- ред.). Він закликає до порушення територіальної цілісності України? Ні, він юрист, так не формулює. 110 стаття: заклик до повалення ладу - теж немає. Ось все, що я можу", - сказав Луценко.

Він також додав, що він особисто Медведчука як політика повністю відкидає і вважає його "бідою України".

"Але як генпрокурор я не можу його посадити так, як садили мене. Інакше, в ім'я чого все це було?", - заявив Луценко.

Нагадаємо, на своїй прес-конференції 16 грудня 2018 президент України Петро Порошенко назвав лідера громадського руху "Український вибір - Право народу", члена партії "За життя" Віктора Медведчука представником президента Росії Володимира Путіна в Тристоронній контактній групі в Мінську.

Також у грудні 2018 на одному з засідань парламенту народні депутати влаштували масову бійку в сесійній залі через Медведчука.

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