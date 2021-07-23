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Генпрокурор подписала подозрение замглаве Харьковского облсовета. Его задержали на взятке

Автор: РБК-Украина

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения заместителю главы Харьковского облсовета и адвоката. Вчера их задержали на получении миллионной взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Венедиктовой в Facebook.

"Информирую общество о том, что мною были подписаны сообщения о подозрении заместителю главы Харьковского областного совета и адвокату. Уголовное производство зарегистрировано в самом начале 2021 года и все это время продолжалось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства в процессуальный способ", - написала она.

Генпрокурор отметила, что во время проведения следственных и процессуальных действий установили, что фигуранты дела требовали деньги за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были им переданы.

"Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами", - добавила она.

Напомним, вчера НАБУ и САП разоблачили на взятке замглаву Харьковского облсовета и его сообщника - адвоката. Они требовали 1 млн 50 тысяч гривен от директора одного из коммунальных предприятий за то, чтобы тот остался на посту.

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Харьковподозрениевзятка