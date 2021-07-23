Генпрокурор підписала підозру заступнику голови Харківської облради. Його затримали на хабарі

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри заступнику голови Харківської облради та адвоката. Вчора їх затримали на отриманні мільйонного хабаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Венедіктової у Facebook.
"Інформую суспільство про те, що мною були підписані повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату. Кримінальне провадження зареєстровано на самому початку 2021 року і весь цей час тривало слідство, детективи і прокурори збирали докази в процесуальний спосіб", - написала вона.
Генпрокурор зазначила, що під час проведення слідчих і процесуальних дій встановили, що фігуранти справи вимагали гроші за свою "допомогу" в питанні працевлаштування чиновника, а згодом зазначені ними суми були їм передані.
"Всі ці факти належним чином зафіксовані детективами і прокурорами", - додала вона.
Нагадаємо, вчора НАБУ і САП викрили на хабарі заступника голови Харківської облради та його спільника - адвокат. Вони вимагали 1 млн 50 тисяч гривень від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді.