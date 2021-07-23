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Генпрокурор підписала підозру заступнику голови Харківської облради. Його затримали на хабарі

Автор: РБК-Україна

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри заступнику голови Харківської облради та адвоката. Вчора їх затримали на отриманні мільйонного хабаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Венедіктової у Facebook.

"Інформую суспільство про те, що мною були підписані повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату. Кримінальне провадження зареєстровано на самому початку 2021 року і весь цей час тривало слідство, детективи і прокурори збирали докази в процесуальний спосіб", - написала вона.

Генпрокурор зазначила, що під час проведення слідчих і процесуальних дій встановили, що фігуранти справи вимагали гроші за свою "допомогу" в питанні працевлаштування чиновника, а згодом зазначені ними суми були їм передані.

"Всі ці факти належним чином зафіксовані детективами і прокурорами", - додала вона.

Нагадаємо, вчора НАБУ і САП викрили на хабарі заступника голови Харківської облради та його спільника - адвокат. Вони вимагали 1 млн 50 тисяч гривень від директора одного з комунальних підприємств за те, щоб той залишився на посаді.

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