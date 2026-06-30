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Генпрокурор Монако відкинув версію теракту на тлі чуток про замах на Єрмолаєва

18:32 30.06.2026 Вт
2 хв
У прокуратурі розкрили нові деталі розслідування вибуху в Монако
aimg Марія Науменко
Генпрокурор Монако відкинув версію теракту на тлі чуток про замах на Єрмолаєва Фото: український бізнесмен Вадим Єрмолаєв (росЗМІ)
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Правоохоронці оприлюднили нові подробиці розслідування вибуху в Монако. Попри тяжкі наслідки, версію теракту вже відкинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку газету Nice-Matin.

Про перебіг розслідування під час пресконференції повідомив генеральний прокурор Монако Стефан Тібо.

"Виходячи з інформації, яку я маю, це не напад, який можна класифікувати як терористичний", - заявив він.

За словами прокурора, особу підозрюваного поки не встановили. До його пошуків залучені співробітники Департаменту кримінальних розслідувань Монако та французькі правоохоронці.

"Ми його не затримали, але підтримуємо зв'язок із французькою владою та переслідуємо його, щоб встановити особу та, сподіваюся, швидко заарештувати", - додав Тібо.

Він також повідомив, що у справі вже відкрито кримінальні провадження за статтями "замах на вбивство" та "розміщення вибухових речовин або пристроїв на дорогах загального користування".

Що відомо про вибух у Монако

Нагадаємо, увечері 29 червня біля житлового будинку в Монте-Карло пролунав вибух. За даними камер відеоспостереження, перед цим невідомий залишив біля входу рюкзак і втік.

Унаслідок інциденту постраждали троє людей. За даними BFMTV, серед них - бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син. Підозрюваний після вибуху втік у бік французького міста Босолей, і його досі розшукують.

Після інциденту українські дипломати встановили контакт із поліцією Монако, медичними закладами та судовими органами, а також розпочали ідентифікацію постраждалих.

Детальніше про Вадима Єрмолаєва та що відомо про замах на бізнесмена в Монако читайте у матеріалі РБК-Україна "Хто такий Вадим Єрмолаєв і що відомо про замах на олігарха в Монако".

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