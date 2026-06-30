Генпрокурор Монако отверг версию теракта на фоне слухов о покушении на Ермолаева

Стражи порядка обнародовали новые подробности расследования взрыва в Монако. Несмотря на тяжелые последствия, версия теракта уже отвергнули.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую газету Nice-Matin .

О ходе расследования в ходе пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо.

"Исходя из информации, которую у меня есть, это не нападение, которое можно классифицировать как террористическое", - заявил он.

По словам прокурора, личность подозреваемого пока не установили. К его поискам привлечены сотрудники Департамента уголовных расследований Монако и французские правоохранители.

"Мы его не задержали, но поддерживаем связь с французскими властями и преследуем его, чтобы установить личность и, надеюсь, быстро арестовать", - добавил Тибо.

Он также сообщил, что по делу уже возбуждены уголовные производства по статьям "покушение на убийство" и "размещение взрывчатых веществ или устройств на дорогах общего пользования".

Что известно о взрыве в Монако

Напомним, вечером 29 июня у жилого дома в Монте-Карло раздался взрыв. По данным камер видеонаблюдения, перед этим неизвестный оставил у входа рюкзак и скрылся.

В результате инцидента пострадали три человека. По данным BFMTV, среди них – бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын. Подозреваемый после взрыва скрылся в сторону французского города Босолей, и его до сих пор разыскивают.