Генпрокурор Кравченко зробив заяву про своє "зникнення" через розслідування НАБУ

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко стверджує, що не має жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів, не сприяв такій діяльності й не використовував для цього власні повноваження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОГП.
"Щодо працівника Офісу генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, рішення вже ухвалені. Його відсторонено від виконання службових обов’язків. Доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою", - заявив Кравченко.
На тлі останніх подій він запевнив, що одним кадровим рішенням все не закнчиться.
Генпрокурор додав, що наказав перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював зазначений працівник, та підрозділу з протидії кіберзлочинності.
Окрім того, він доручив пройти поліграф всім працівниками структурних підрозділів, які мають відношення до цієї справи.
"За результатами перевірок ухвалюватимуться кадрові та службові рішення, а за наявності підстав - кримінально-процесуальні", - пообіцяв Кравченко.
Він також запевнив, що надав слідству повний доступ до свого робочого кабінету та всього, що необхідно було оглянути.
"Сейф на фото, яке поширюють у медіа та соціальних мережах, не знаходиться в Офісі генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП. Твердження про протилежне неправда. Повідомлення про моє нібито "зникнення" також неправда", - стверджує Кравченко.
За його словами, 5 вересня він був на робочому місці і сьогодні також працює.
Нагадаємо, напередодні в Офісі генпрокурора зробили заяву щодо нічних обшуків у справі "Карфаген".
Як відомо, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював керівник одного зі структурних підрозділів ОГП.