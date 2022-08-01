Генпрокурор о гибели Вадатурского: целенаправленное убийство - одна из версий следствия

Гибель украинского бизнесмена Алексея Вадатурского в результате обстрела оккупантов могла быть целенаправленным убийством, это одна из версий следствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Украины Андрея Костина в эфире телемарафона.
"Сейчас действительно одна из версий - целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей", - рассказал Костин.
Он также уточнил, что если у следствия появится больше информации, то Офис генпрокурора "очень быстро эту информацию обнародует, с условиями того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".
Напомним, ранее стало известно, что во время массированных обстрелов Николаева погиб Герой Украины и известный бизнесмен Алексей Вадатурский. Он владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон".
Позже советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что гибель Вадатурского не была случайностью, а вполне продуманным и организованным умышленным убийством.
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