UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генпрокурор Британии впервые посетила Украину в рамках работы по военным преступлениям РФ

Фото: генпрокурор Британии Суэлла Браверман (suellabraverman.co.uk)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный прокурор Британии Суэлла Браверман впервые посетила Украину. Визит связан с расследованием военных преступлений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.

Отмечается, что Браверман возглавляла делегацию экспертов по военным преступлениям в Польше в рамках поддержки Великобританией украинских расследований.

"Генеральный прокурор Суэлла Браверман сегодня (в понедельник ) посетила Украину и встретилась с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - говорится в заявлении.

В состав делегации вошел судья Говард Моррисон, которого прокурор назначил независимым советником генпрокуратуры Украины в марте. В рамках визита Моррисон встретился с Венедиктовой, чтобы обсудить действия Британии для поддержки работы по привлечению российских военных преступников к ответственности.

Ранее мы сообщали, что управление верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

К расследованию преступлений РФ присоединился офис прокурора МУС.

Также мы писали, что Украина идентифицировала 500 подозреваемых в совершении военных преступлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генпрокурор