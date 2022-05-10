Генпрокурор Британии впервые посетила Украину в рамках работы по военным преступлениям РФ

Генеральный прокурор Британии Суэлла Браверман впервые посетила Украину. Визит связан с расследованием военных преступлений России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.
Отмечается, что Браверман возглавляла делегацию экспертов по военным преступлениям в Польше в рамках поддержки Великобританией украинских расследований.
"Генеральный прокурор Суэлла Браверман сегодня (в понедельник ) посетила Украину и встретилась с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - говорится в заявлении.
В состав делегации вошел судья Говард Моррисон, которого прокурор назначил независимым советником генпрокуратуры Украины в марте. В рамках визита Моррисон встретился с Венедиктовой, чтобы обсудить действия Британии для поддержки работы по привлечению российских военных преступников к ответственности.
Ранее мы сообщали, что управление верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.
К расследованию преступлений РФ присоединился офис прокурора МУС.
Также мы писали, что Украина идентифицировала 500 подозреваемых в совершении военных преступлений.
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