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Генпрокурор Британії вперше відвідала Україну в рамках роботи щодо військових злочинів РФ

Фото: генпрокурор Британії Суелла Браверман (suellabraverman.co.uk)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний прокурор Британії Суелла Браверман вперше відвідала Україну. Візит пов'язаний з розслідуванням військових злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Зазначається, що Браверман очолювала делегацію експертів з військових злочинів у Польщі в рамках підтримки Великобританією українських розслідувань.

"Генеральний прокурор Суелла Браверман сьогодні (у понеділок ) відвідала Україну і зустрілася з генеральним прокурором України Іриною Венедиктовою", - йдеться в заяві.

До складу делегації увійшов суддя Говард Моррісон, якого прокурор призначив незалежним радником генпрокуратури України в березні. В рамках візиту Моррісон зустрівся з Венедиктовою, щоб обговорити дії Британії для підтримки роботи з притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

Раніше ми повідомляли, що Управління верховного комісара ООН з прав людини збирає в Україні свідчення та докази порушень, скоєних під час російського вторгнення з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

До розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора МКС.

Також ми писали, що Україна ідентифікувала 500 підозрюваних у скоєнні військових злочинів.

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Генпрокурор