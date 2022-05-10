Генпрокурор Британії вперше відвідала Україну в рамках роботи щодо військових злочинів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

До складу делегації увійшов суддя Говард Моррісон, якого прокурор призначив незалежним радником генпрокуратури України в березні. В рамках візиту Моррісон зустрівся з Венедиктовою, щоб обговорити дії Британії для підтримки роботи з притягнення російських військових злочинців до відповідальності.

"Генеральний прокурор Суелла Браверман сьогодні (у понеділок ) відвідала Україну і зустрілася з генеральним прокурором України Іриною Венедиктовою", - йдеться в заяві.

Зазначається, що Браверман очолювала делегацію експертів з військових злочинів у Польщі в рамках підтримки Великобританією українських розслідувань.

Раніше ми повідомляли, що Управління верховного комісара ООН з прав людини збирає в Україні свідчення та докази порушень, скоєних під час російського вторгнення з метою розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.

До розслідування злочинів РФ приєднався Офіс прокурора МКС.

Також ми писали, що Україна ідентифікувала 500 підозрюваних у скоєнні військових злочинів.

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